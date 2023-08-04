فريق أبوظبي للزوارق السريعة يشارك في بطولة العالم للفورمولا4

يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة للفورمولا4 في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا4 التي تنطلق فعالياتها اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل في مدينة فيفيرون في إيطاليا، ويمثل فريق أبوظبي سالم اليافعي وأحمد الرميثي في أول ظهور ومشاركة للفريق الإماراتي عبر هذه البطولة.

وذكر بيان صحافي: «تعد منافسات الفورمولا4 بداية تجهيز وإعداد للمتسابقين الشبان للمستقبل وتطوير قدراتهم قبل الانضمام إلى الفئات الأكبر والأقوى، ويعتبر سالم اليافعي وأحمد الرميثي من الكوادر الشابة في فريق أبوظبي والتي تبدأ مشوار المنافسة وبقوة في تحديات زوارق الفورمولا، وسبق لكلا المتسابقين المشاركة في بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا4 والتي أسهمت في تأسيس وصقل مهارة المتسابقين واكتشاف موهبتهم قبل الانضمام لفريق أبوظبي لاحقاً».

وتبدأ تفاصيل البطولة اليوم مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة لكل المشاركين والفرق المشاركة، ثم ينطلق غداً سباق أفضل زمن والسباق الرئيس الأول، ثم تستكمل المنافسة بعد غد الأحد مع سباق أفضل زمن أيضاً والسباق الرئيس الثاني والختامي للجولة.

وكانت بعثة فريق أبوظبي قد وصلت مساء أمس إلى مدينة فيفرون الإيطالية من أجل التجهيز والإعداد للمشاركة في أولى جولات البطولة.

من جهته، أكد رئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية ناصر الظاهري، أن المشاركة الحالية في البطولة العالمية للفورمولا4 تحقق أكثر من هدف وغاية أهمها تجهيز وصقل مهارات الجيل الشاب، وإعطائه الفرصة للاحتكاك والدخول مع المتسابقين العالميين في هذه الفئة.

وقال: «سبق لسالم وأحمد أن شاركا على المستوى المحلي في بطولة الإمارات لأكثر من موسم، ولاحقاً تم اختيارهما من بين مجموعة كبيرة شاركت في المنافسة لما يتمتعون به من موهبة وقدرات كبيرة، والآن يشاركان للمرة الأولى في بطولة دولية، ينتظرهم الكثير من أجل اكتساب المهارات المختلفة وصقل الخبرة».