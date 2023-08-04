خورفكان يتعاقد مع البرازيلي بيدرو والسوداني عوض الله

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي بيدرو كاسترو، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

كما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع اللاعب السوداني محمد عوض الله، وسيتم قيده في فئة مواليد الدولة.

من جهة أخرى، أكمل خورفكان معسكره التدريبي الذي أقامه في مصر بعد خوضه آخر مبارياته الودية مع فريق زد المصري، وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.