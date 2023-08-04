الوحدة يكتفي بـ «الوصافة».. ويضرب موعداً مع الشباب في ربع النهائي

خسر فريق الوحدة بهدف نظيف على يد الرجاء البيضاوي المغربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن الجولة الثالثة «الأخيرة» من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، في مباراة المنافسة على صدارة المجموعة الرابعة التي كسبها الفريق المغربي بالعلامة الكاملة «تسع نقاط»، ويأتي خلفه العنابي بست نقاط.

وسيلتقي الوحدة بذلك مع متصدر المجموعة الثالثة فريق الشباب السعودي في مباراة الدور ربع النهائي، بينما في المقابل، سيواجه الرجاء ثاني المجموعة الثالثة فريق النصر السعودي.

وسجل الرجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 عقب جملة تكتيكية وصلت معها الكرة للاعب زكريا الوردي، الذي سددها من داخل منطقة الجزاء عجز الحارس محمد الشامسي في التصدي لها لتستقر في الزاوية المغلقة.

وبالعودة للمباراة، فقد شهدت ظهور القائد إسماعيل مطر لأول مرة في البطولة، إذ كما كان متوقعاً دفع المدرب الجنوبي إفريقي بتسو موسيماني بتشكيلة مختلفة عن التي خاضت الجولتين الأولى والثانية، إذ اعتمد على مجموعة من العناصر الشابة وأصحاب الخبرة المتراكمة.

كما شهدت المباراة عودة المدافع فارس جمعة للظهور أيضاً مع العنابي بعد غياب لفترة طويلة، كما كان لافتاً ظهور المدافع محمود خميس أساسياً في اللقاء، في حين احتفظ الحارس محمد الشامسي بمقعده الأساسي في التشكيلة للمباراة الثالثة على التوالي، فيما أراح لاعبه الإيراني أحمد نورالله.

وخلال الشوط الثاني من اللقاء أجرى المدرب خمسة تبديلات على فترات شهدت دخول كل من كريستيان جوانكا وجواو بيدرو وفاكوندو كروسبزكي وخالد بطي وأحمد راشد، وهو العدد نفسه من التبديلات الذي كان موسيماني قد أجراه في الجولتين الأولى والثانية.

ويأتي قرار إتاحة المدرب موسيماني الفرصة لجميع اللاعبين في قائمة الفريق لرغبته في تجهيز العنابي لبطولة دوري أدنوك للمحترفين التي تنطلق بعد أسبوعين، إذ يعتمد المدرب على مباريات البطولة العربية لإكمال البرنامج التحضيري الخاص بإعداد فريقه عقب المعسكر القصير الذي كان قد أقامه في صربياً.

وستكون أمام العنابي فرصة كافية لالتقاط الأنفاس قبل خوض مباراة الدور ربع النهائي يوم الأحد المقبل، إذ سيتوجب على المدرب دراسة منافسه جيداً والاستفادة من المران الختامي مساء الغد لتجربة الخطة التي سيعتمد عليها.

وفي المواجهة الأخرى لحساب المجموعة نفسها، والتي أقيمت في التوقيت ذاته، سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على نتيجة مباراة شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي، وكان كلا الفريقين قد ودع البطولة مبكراً بالخسارة في الجولتين الأولى والثانية على يد الوحدة والرجاء المغربي.