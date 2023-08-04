مونديال البولينغ لذوي الإعاقة السمعية ينطلق اليوم بمشاركة الإمارات

تبدأ اليوم منافسات الفردي في بطولة العالم للبولينغ لذوي الإعاقة السمعية التي تستضيفها العاصمة الألمانيّة «ميونيخ» وتستمرّ حتى الـ12 من أغسطس الجاري بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 27 دولة.

وأعرب رئيس بعثة الإمارات المشاركة في البطولة، رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصمّ، عبدالله خليل أهلي، عن ثقته بأعضاء المنتخب الوطني وجهازه الفنّي لتقديم أداء يشرّف الوطن، مؤكّداً أن كل أمور البعثة تجري على خير ما يرام.

وقال إن قوّة الإعداد خلال المعسكرات التي سبقت البطولة هي من العوامل التي تنبئ بمشاركة متميّزة في البطولة التي تعدّ محكّاً قوياً للاعبي المنتخب الوطني.