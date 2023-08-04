نادي الذيد يختتم بطولة التحدي للشطرنج الخاطف

اختتم نادي الذيد الثقافي الرياضي أول من أمس، بطولة التحدي للشطرنج الخاطف.

واستقطبت البطولة أكثر من 90 لاعباً ولاعبة من جميع أندية الشارقة، وأسفرت النتائج عن فوز ناصر المازمي بالمركز الأول، فيما حل أحمد بامطرف بالمركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث نهيان سالم، وحقق حمزة رافع المركز الرابع، وأمير رافع المركز الخامس، وفارس الريامي المركز السادس، وعبدالرحمن صايل المركز السابع، وسلطان أحمد المهيري المركز الثامن.