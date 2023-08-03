الوصل يختتم معسكر النمسا بالخسارة أمام اتحاد كلباء

خسر الوصل آخر تجاربه الودية خلال معسكر الإعداد في النمسا بهزيمته أمام اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليختتم «الإمبراطور» فترة الإعداد الخارجي التي شهدت إقامة معسكرين في سلوفينيا والنمسا، قبل العودة إلى دبي وبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد.

ودفع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش بتشكيلة ضمت خالد السناني في حراسة المرمى وفي خط الدفاع كل من سالم العزيزي وسفيان بوفتيني وأليكس بيريز وفارس خليل وفي خط الوسط كل من سياكا وبوبليتي وخمينيز وناصر سالم وفي الهجوم أداما ديالو وهاريس.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما إذ تقدم «النمور» بهدف أحرزه أندريس وتعادل أداما ديالو لمصلحة الوصل وفي الشوط الثاني أضاف فارس خليل الهدف الثاني للوصل، قبل أن يقلب اتحاد كلباء الطاولة ويحرز هدفين عن طريق فيليب كيش لتنتهي المباراة بفوز «النمور».

وتعد هذه المباراة الخامسة التي يخوضها الوصل خلال فترة الإعداد، بعدما لعب مباراة ودية واحدة خلال معسكره في سلوفينيا مع فريق ماتشفا شاباتس الصربي وانتهت بفوز الوصل بهدف دون رد أحرزه نجم الفريق فابيو ليما.

بينما لعب في معسكره بالنمسا ثلاث مباريات تعادل مع الشمال القطري بهدفين لكل فريق، وأحرز هدفي «الفهود» حسن إبراهيم وأداما ديالو، كما تعادل الوصل مع أبولون ليماسول القبرصي بهدف لكل فريق وأحرز الهدف السويسري هاريس، كما تعادل مع الريان القطري بثلاثة أهداف لكل منهما إذ أحرز أهداف «الأصفر» كايو كانيدو وهاريس وفابيو ليما.