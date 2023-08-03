24 خيلاً تشارك في سباقي «الوثبة ستاليونز» بباريس اليوم

يشهد مضمار «لاتست دو بوش» في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، إقامة سباقين لكأس «الوثبة ستاليونز»، للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 24 خيلاً، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة. وتتنافس في السباق الأول على لقب كأس «الوثبة ستاليونز»، «بري بوركجاي»، سبعة خيول عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، على جائزة مالية تبلغ 20 ألف يورو.

ويتصدر الترشيحات المهر «حمزة»، لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي.

وخاض «حمزة»، البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «هلال الزمان»، ثمانية سباقات، حقق خلالها الفوز مرة، والمركز الثاني ثلاث مرات، وينافسه «دايموند جيم» لجوزيف جيل، بإشراف جي دي ميول، وقيادة اوليفر انديجن، وهو فائز في خمسة سباقات.

ويشهد السباق الثاني على لقب كأس «الوثبة ستاليونز» «بري دهمان» لمسافة 2200 متر، والبالغة جائزته 18 ألف يورو، مشاركة 17 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، يتصدرها «راجح» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف جي لومير وقيادة انتوين ويرل، وينحدر من نسل «رزاق».

وينافس على اللقب «انيجما كود» بقيادة مكسيم فولون، و«اندليس يو اس أي» بقيادة الفارسة انيللى ميكوش، وكلاهما لجاي نيفس، بإشراف جي بي ديرو، و«الزير» لمحمد فهد العطية، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي.