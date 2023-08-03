تأهل آمنة وجمانة لمرحلة التصفيات في كأس العالم للقوس والسهم

تأهلت لاعبتا منتخب الإمارات للقوس والسهم، آمنة العوضي وجمانة النجار، من المرحلة التأهيلية إلى مرحلة التصفيات، التي تنطلق اليوم، ضمن فئة (القوس المركب)، في بطولة العالم المقامة حالياً بالعاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 537 لاعباً ولاعبة، من 82 دولة.

وأكد مدير المنتخب الوطني عادل الحمادي، أن تأهل اللاعبتين لمرحلة التصفيات يمثل تطوراً واضحاً في تاريخ القوس والسهم، ويعكس المستويات المتميزة للاعبين واللاعبات من خلال النتائج الجيدة في بطولة العالم بكل ما تحمله من تحديات كبيرة، بوجود نخبة الأبطال واللاعبين حول العالم. وأشار إلى أهمية هذه التجارب العالمية في الارتقاء بقدرات عناصر المنتخب، وتعزيز الثقة بأنفسهم وبإمكانية الوصول لأفضل المستويات، إضافة إلى القيمة الكبيرة من الاحتكاك مع منتخبات قوية يأتي تصنيفها في المقدمة عالمياً.