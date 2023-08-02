الظفرة يتعاقد مع مسفر لقيادته في الدرجة الاولى

أعلن نادي الظفرة في حسابه في التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تعاقده مع المدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى.

كما أعلن عن فسخ العقد مع المدرب المصري أيمن الرمادي.

من جهته اكد رئيس مجلس ادارة نادي الظفرة حمدان سيف المنصوري لـ"الإمارات اليوم" أن فسخ عقد المدرب الرمادي جاء لظروف خاصة و متمنيا له مواصلة النجاح في مشواره الكروي المقبل كما ورحب بالمدرب الدكتور مسفر ومتمنيا له تحقيق الطموحات المشروعة للنادي