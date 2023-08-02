سالم عبدالرحمن يتأهل للدور 64 في مونديال الشطرنج

تأهل لاعب المنتخب الوطني للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، إلى الدور 64 من بطولة كأس العالم، المقامة حالياً في باكو عاصمة أذربيجان، والتي تستمر حتى 22 أغسطس الجاري.

جاء تأهل سالم بعد فوزه في مباراتين متتاليتين، وحصد العلامة الكاملة، ليواصل تألقه على المستوى العالمي، بعدما تألق على المستوى العربي وحصد ميداليتين ذهبيتين في الشطرنج السريع والخاطف بدورة الألعاب العربية الأخيرة في الجزائر، ويرافق سالم مدربه الأستاذ الدولي الكبير البولندي سوشكو بارتوز.

فيما قدمت لاعبة المنتخب، أستاذة الاتحاد الدولي وافية درويش المعمري، مستوى جيداً في البطولة، رغم خروجها من الدور الأول، بعد خسارتها في الجولة الافتتاحية، والتعادل في الجولة الثانية.