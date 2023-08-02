10 مدربين رحلوا وعادوا إلى دوري المحترفين.. كوزمين أكثرهم نجاحاً

أصبح المدرب المصري، أيمن الرمادي، أحدث المدربين العائدين إلى العمل مجدداً في الإمارات، وذلك عقب تعاقده، الأسبوع الماضي، مع فريق الظفرة المنافس في دوري الدرجة الأولى، وهي ليست المرة الأولى التي يعود فيها للعمل، إذ لديه مسيرة رائعة مع عدد من الأندية الإماراتية، كما أنه ليس الوحيد الذي عاد إلى الإمارات بعد رحيله.

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