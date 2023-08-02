«العين للشطرنج» يتوّج بلقب «مهرجان كان»

فاز لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية علي الشريفي، بالمركز الأول في «مهرجان كان الدولي السنوي للشطرنج»، الذي اختتم أول من أمس، واستمر ثمانية أيام في فرنسا، بمشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين حول العالم.

وأكد رئيس وفد النادي المدير التنفيذي للعمليات والأنشطة الفنية، المهندس طارق علي الطاهر، أهمية هذه المشاركة المتميزة للاعبي ولاعبات النادي في المهرجان.

وأشار إلى حرص مجلس إدارة النادي على مواصلة دعم مسيرة اللاعبين، وإعدادهم للمشاركة في العديد من البطولات والمحافل القارية والدولية، لزيادة خبراتهم وتصنيفاتهم الدولية.

وضمت قائمة النادي المشاركة في المهرجان ستة لاعبين، هم: عبدالله علي الطاهر، وعلي حمدان الشريفي، وغيث سعيد النعيمي، وموزة ناصر الشامسي، ومهرة خليفة النيادي، وشيخة عبدالله المريخي، إضافة إلى المدربين جيورجي شيباسفيلي وسيسل هاوسورنت.