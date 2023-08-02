الجزيرة الحمراء يُنجز المرحلة الأولى من تطوير مرافق النادي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء سيف الزعابي، عن إنجاز المرحلة الأولى من الخطة الموضوعة لتطوير النادي من خلال تطوير منشآت وملاعب النادي ومرافقه، ليكون بالمستوى اللائق والمشرف، استعداداً للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى، مؤكداً أنه سيتم استكمال تطوير البنية التحتية.

وأوضح الزعابي في تصريحات صحافية، أن «الفريق الأول لكرة القدم شهد انطلاقة إيجابية في الموسم الماضي، والنادي يطمح لمواصلتها بشكل أفضل بعد التعاقد مع المدرب المواطن عيد باروت صاحب الكفاءة والخبرة الكبيرة».

وأضاف: «تم تشكيل لجنة للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم برئاسة عضو مجلس الإدارة حسن الزعابي، وتضم مدير الفريق محمد النقبي، ومدرب الفريق عيد ياروت، ومساعده، وستقوم هذه اللجنة بمهمتها دون أي تدخل في عملها».