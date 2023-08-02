بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين تنطلق في أبوظبي اليوم

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق فعاليات النسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي تنطلق اليوم في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويتضمن جدول البطولة منافسات فئة C للناشئين للأشبال (12 و13 عاماً) التي تنطلق في اليوم الافتتاحي.

وتبدأ مرحلة الميزان في السابعة صباحاً، بينما تنطلق منافسات مرحلة المجموعات والإقصاء في الـ10 صباحاً. وتُقام النزالات النهائية 4:30 عصراً، تليها مراسم تتويج الفائزين.