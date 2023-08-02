«الصقور» يخسر ودية القادسية في ختام معسكر تركيا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات أمام نادي القادسية السعودي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اختتم بها «الصقور» معسكره الخارجي بتركيا، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وسجل هدف فريق الإمارات البرازيلي ديغو كوستا من ضربة جزاء.

وكان فريق الإمارات قد فاز في مباراته الودية الأولى على العدالة السعودي 3-2، فيما تعادل في الودية الثانية أمام منتخب إيران الأولمبي، وتعادل في الودية الثالثة أمام العربي السعودي 2-2.