بعثة الإمارات تدشن مشاركتها في الدورة الفرانكوفونية بسباق 100متر

حلت عداءة المنتخب الوطني لألعاب القوى فاطمة البلوشي، في المركز الخامس في سباق 100 متر في دورة الألعاب الفرانكوفونية المقامة حالياً في كينشاسا في الكونغو الديمقراطية.

وقطعت البلوشي مسافة السباق في 13.16 ثانية، وجاء سلطان عبدالله عداء منتخبنا في المركز السادس في سباق 400 متر بزمن 49.11 ثانية.

وتشارك الإمارات ممثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية، في فعاليات النسخة التاسعة من الدورة الفرانكوفونية، في ثلاث رياضات هي الجودو، وتنس الطاولة، وألعاب القوى بإجمالي تسعة رياضيين.

وكان سالم البلوشي لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى قد حمل علم الدولة في حفل الافتتاح الذي أقيم في استاد الشهداء بحضور 80 ألف متفرج، وبدأ الحفل باستعراض الوفود المختلفة لأكثر من 40 دولة مشاركة في هذه الألعاب، وتم عرض مشاهد ضوئية تبرز ثقافة وتاريخ الكونغو الديمقراطية.