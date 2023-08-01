«أبوظبي للشراع الحديث» يحصد 5 ميداليات في «مهرجان الرباط»

فاز فريق أبوظبي للشراع الحديث بخمس ميداليات ملونة (أربع ذهبيات وبرونزية واحدة) في المهرجان الدولي البحري في الرباط، الذي شهد مشاركة قوية لفريقي أبوظبي والشارقة للشراع الحديث في فئة «الإلكا 6».

وحقق عثمان الحمادي المركز الأول في فئة «الإلكا 6»، وفاز بالمركز ذاته ضمن فئة أقل من 21 سنة، وفازت ضحى البشر بالمركز الأول في فئة الفتيات، وأحرز محمد الحمادي المركز الأول في فئة أول عام كبار وكذلك ثالث فئة العمومي. وتوجه مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية سالم الرميثي، بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وأشاد بالإنجاز والتفوق في مهرجان الرباط الدولي. وقال الرميثي إن المشاركة المتواصلة في بطولات الشراع الحديث تعطي فرصة لأشبال الفريق وكوادره المختلفة، للتطور واكتساب الخبرات، وبناء مستقبل هذه المجموعة للمشاركات الدولية والأولمبية. وأوضح أن فريق أبوظبي حقق أكثر من هدف في المشاركات بالمغرب، خصوصاً الاحتكاك مع مدارس مختلفة.