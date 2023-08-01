منتخب البولينغ للإعاقة السمعية يخوض تحدي المونديال اليوم

يدشن المنتخب الوطني للبولينغ للإعاقة السمعية، اليوم، مشواره في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها مدينة ميونيخ الألمانية وتمتد حتى 12 أغسطس الجاري.

ووصلت بعثة المنتخب أمس إلى ألمانيا قادمة من تركيا بعد أن أقام فيها «الأبيض» منذ 20 يوليو الماضي معسكره الخارجي في آخر المحطات الإعدادية لاستحقاق «كأس العالم».

ويرأس بعثة المنتخب رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم عبدالله أهلي، بمعاونة إدارية من حمد الدرمكي، والجهاز الفني بقيادة شاكر حسن وعبدالرحمن شامبيه، وتضم البعثة كلاً من اللاعبين: عدنان معلمي، وطارق البلوشي، وأيمن المقبالي، ووليد رضوان، وعدنان الجابري.