12 لاعباً يمثلون منتخب ناشئي الطائرة في «الكومنولث» و«غرب آسيا»

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة رئيس لجنة المنتخبات، عوض المنصوري، أن مشاركة منتخب الناشئين في بطولة الكومنولث الدولية الثانية، المقررة في بيلاروسيا من 7 إلى 14 أغسطس الجاري، تأتي ضمن برنامج الاستعدادات لبطولة غرب آسيا بالسعودية في أغسطس المقبل.

وأشار إلى اختيار 12 لاعباً لتمثيل الفريق بكلا البطولتين، وأن اللاعبين اختتموا معسكرهم الداخلي في عجمان، أول من أمس، استعداداً لسفر البعثة خلال الفترة المقبلة إلى بيلاروسيا لخوض معسكر إعداد قبل بطولة الكومنولث.

وأوضح أن المشاركة في بطولة الكومنولث تمثل استعداداً مميزاً للاعبي منتخب الناشئين قبل الاستحقاقات المقبلة، خاصة مع قوة المنتخبات المشاركة في البطولة، وأبرزها بيلاروسيا وروسيا وألبانيا وأوزبكستان وطاجيكستان.