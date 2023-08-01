«أفريكا» و«نورما» تتوجان بكأس الوثبة في فرنسا.. و«نور» تفوز بالشوط الرئيس

حلّقت المهرة «نور الموري» للشقب ريسنغ، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أوليفيه بيلييه، بلقب الشوط الرئيس «ليوا إنترناشونال ستيكس»، للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس، فيما توجت «أفريكا دو مونلو» لهلال العلوي، و«نورما الموري» لرينيه كوخ، بطلتين لكأسي الوثبة ستاليونز، في السباقات التي أقيمت أول من أمس، بمضمار لاتست دو بوش بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن فعاليات النسخة 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. واجتمع للسباق البالغ طوله 2000 متر، البالغة جائزته 50 ألف يورو، 7 مهرات وأفراس في سن أربع سنوات فما فوق، وجاء حافلاً بالقوة والتحدي، حيث تقدمت إلى الصدارة مبكراً «إيلاف» لياس، التي نافست بقوة حتى الأمتار الأخيرة قبل أن تتراجع للمركز الثاني، إثر الاندفاع القوي الذي سجلته «نور الموري» التي قطعت المسافة في زمن قدره 2:12:69 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «سلطانة» لعذبة ريسنغ.

وأسفرت نتيجة سباق كأس الوثبة ستاليونز الأول «بري منغالي دالبريه»، لمسافة 1900 متر البالغ جائزته 18 ألف درهم، الذي شاركت فيه 11 مهرة في سن ثلاث سنوات فقط، عن فوز لافت ومستحق للمهرة «أفريكا دو مونلو» لهلال العلوي، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة غوليوم غود غاي. وتفوقت «أفريكا دو مونللو» المنحدرة من نسل «إف البراق» بفارق طول عن «خالصة دو فاوست»، فيما جاءت في المركز الثالث، «كيرا دو فلازويس»، وسجلت البطلة زمناً قدره 2:09:45 دقيقة. وحصدت «نورما الموري» لرينييه لور كوخ، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة غوليوم غود غاي «ثنائية»، لقب السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز «بري منغالي دالبريه - أفاك»، الذي تنافست خلاله 10 مهرات عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1900 متر على جوائز مالية بلغت 18 ألف يورو. وبعد تنافس مثير، استطاعت «نورما الموري» المحافظة على تقدمها حتى خط النهاية لتتفوق بفارق 0.75 طول عن «تليتلا»، فيما جاءت ثالثة «آر بي باريس فلايت»، وسجلت البطلة زمناً قدره 2:07:20 دقيقة.