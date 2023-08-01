نجم فريق الإمارات يعتلي منصة التتويج في طواف «سانت جوتهارد»

أصبح دراج فريق «الإمارات»، النمساوي فيليكس غروسشارتنر (29 عاماً)، أول بطل أوروبي على الإطلاق لمسابقة سباق الزمن الجبلية، في سانت جوتهارد باس بسويسرا. وأحرز الدراج المتخصص في القيادة على الطرق الصاعدة فوزاً مستحقاً بزمن قدره 35:40 دقيقة في مسار السباق البالغ 12.5 كم، الذي انتهى فوق ممر سانت جوتهارد، بفارق 49 ثانية عن صاحب المركز الثاني.

وقال غروسشارتنر: «يسرني جداً أن أكون أول بطل أوروبي في هذا المجال، وأتمنى في المستقبل أن ينمو هذا السباق بشكل أكبر وأكبر، وأنا فخور بأن أكون الفائز الأول».