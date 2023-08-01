دبا الفجيرة يخوض 5 مباريات في معسكر سلوفينيا

دشن الفريق الأول لكرة القدم لنادي دبا الفجيرة تدريباته في المعسكر الخارجي الذي يقام في سلوفينيا ويمتد لمدة ثلاثة أسابيع ضمن برنامج إعداد النواخذة للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وترأس البعثة نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله على الظنحاني ومدير الفريق جمعة العبدولي والإداري مانع أحمد، وبقيادة المدرب حسن العبدولي، و35 فرداً من الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين.

ويشمل برنامج الإعداد خوض خمس مباريات ودية ويسعى الجهاز الفني إلى استثمار فترة الإعداد من أجل بناء فريق متجانس بعد تدعيم الفريق بعناصر جديدة من اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواطنين والعودة إلى دوري المحترفين.