حماد: تحقيق الألقاب بالأفعال وليس بالأقوال

أكد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، محمد عبيد حماد، نجاح المعسكر التحضيري الذي أقامه الفريق منذ بداية الشهر الماضي وحتى نهايته في إسبانيا، مطالباً اللاعبين بالاستمرار على الروح نفسها التي أظهروها خلال المعسكر، معتبراً في الوقت ذاته أن تحقيق الألقاب لا يكون بالأقوال وإنما بالأفعال.

وأعرب حمد خلال حديثه للموقع الرسمي لنادي العين عن بالغ امتنانه وتقديره للرعاية السامية والدعم اللامحدود والمتابعة الدائمة لبعثة الفريق من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، مؤكداً أن ذلك يمثل الدافع المهم لجميع عناصر الفريق من أجل إظهار أفضل ما لديهم وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح محمد عبيد حماد، أن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، وجه بفتح الأبواب للجماهير لحضور المباراتين الوديتين أمام الخالدية بطل الدوري البحريني وخورفكان.

وأشاد عضو لجنة التسيير بالالتزام والجدية والرغبة القوية والشعور بالمسؤولية وروح التعاون والأسرة الواحدة التي كانت عنواناً لأداء جميع لاعبي الفريق وأعضاء البعثة العيناوية في إسبانيا طوال فترة معسكر الإعداد من أجل الخروج بالمكاسب المرجوة.

وأضاف: «نحن راضون عن المردود في معسكر إسبانيا، وبرنامج الإعداد لايزال مستمراً فهناك مرحلة تكميلية تسبق انطلاقة الموسم وتتطلب مواصلة العمل بنفس العطاء والروح التي كان عليها الفريق في المعسكر، وندرك جيداً أن الموسم سيكون صعباً والمباريات الودية خلال فترة التحضير للموسم تختلف تماماً عن المواجهات الرسمية».

وتعليقاً على سؤال حول مدى نجاح معسكر الفريق، قال: «المعسكر حقق أهدافه المرجوة كما ذكرت لكم من مؤشرات فنية ومعدلات لياقة بدنية وشهد التزاماً وانضباطاً وجدية من جميع اللاعبين، غير أن التقييم لا يجب أن يكون في الوقت الحالي، بل مع نهاية الموسم، وندرك جيداً أن المهمة لن تكون سهلة والتحديات التي تنتظر الفريق كبيرة والمنافسة ستكون قوية على الصعيدين المحلي والقاري ونسأل الله العلي القدير السداد والتوفيق».

وتابع: «جميع الأندية مستعدة لخوض موسم تنافسي قوي ونسعى إلى تحقيق أهدافنا كبقية الأندية كما ندرك جيداً أن أبطال الموسم الماضي يتطلعون إلى المحافظة على ألقابهم وهناك منافسون استعدوا لمعانقة الألقاب، والمباريات الودية الهدف منها الإعداد ونتائجها لا يمكن أن تقود للألقاب».

وواصل: «ثقتنا كبيرة في العين الذي يتميز عن البقية بأكبر قاعدة جماهيرية مع الاحترام والتقدير لكل مشجعي الأندية المنافسة وقوة جمهور العين كبيرة ومؤثرة في الفوز بالمباريات التي تقود الفريق لحصد الألقاب على مر تاريخه، وفي كل منافسة البطل يكون واحداً ويتوج نهاية الموسم».

ورداً على سؤال حول برنامج الفريق الإعدادي بمدينة العين، قال: «منح الجهاز الفني لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة، بعد العودة من المعسكر كما تم الإعلان عبر منصات النادي الرسمية ومن المقرر أن تتخلل البرنامج الإعدادي الداخلي مباراتان وديتان، الأولى أمام فريق نادي الخالدية بطل الدوري البحريني، أما المباراة الثانية فستكون أمام خورفكان».