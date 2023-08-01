شباب الأهلي يختتم معسكر صربيا بالفوز على حتا بخماسية

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، أمس، إلى دبي بعدما اختتمت معسكر الإعداد الخارجي في صربيا، إذ سيبدأ الفريق المرحلة الأخيرة من الإعداد للموسم الجديد استعداداً لبدء مشواره في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وفاز «فرسان دبي» في آخر تجاربه الودية خلال معسكر صربيا بتغلبه على حتا بخمسة أهداف مقابل هدفين، إذ واصل المدرب الصربي ماركو نيكوليتش سياسته في خوض كل شوط بتشكيلة مختلفة، بعدما دفع في الشوط الأول بتشكيلة ضمت كلاً من ماجد ناصر ومحمد مرزوق ويوسف جابر وسعيد سليمان وطارق أحمد وعزيز غانييف ويوري سيزار وبالا وكارتابيا ومؤنس دبور.

أما الشوط الثاني فشارك كل من جمال الحوسني وبوغدان ومروان فهد وكايكي وغوستافو وعبدالعزيز هيكل وعبدالله النقبي وعيد خميس وكايو ومحمد جمعة وإيغور.

وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف دون رد عن طريق يوري سيزار (4) وعزيز غانيف (19) وبالا (27) وكارتابيا (29)، أما الشوط الثاني فقلص حتا النتيجة وأحرز هدفين في الدقيقتين 70 و80، قبل أن يحرز غوستافو الهدف الخامس لشباب الأهلي في الدقيقة 81.

وتعد مواجهة حتا هي رابع المباريات الودية التي يخوضها شباب الأهلي خلال فترة الإعداد، إذ خسر في المباراة الأولى أمام أوسييك الكرواتي بهدفين دون رد، بينما فاز في المباراة الثانية على فوغدوفاتس الصربي بالنتيجة نفسها، وأحرز الهدفين بالا ويوري سيزار، وفي المباراة الثالثة تعادل مع عيروني طبريا بهدف لكل فريق وأحرز هدف شباب الأهلي فيدريكو كارتابيا.

ومن المقرر أن يخوض «فرسان دبي» مواجهة ودية أمام الاتفاق السعودي في الثامن من أغسطس الجاري استعداداً لمواجهة الوحدات الأردني في 15 من الشهر نفسه في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، حيث سيتأهل الفائز لمواجهة النصر السعودي في الدور الثاني لتحديد هوية الفريق الذي سيصعد إلى دور المجموعات.