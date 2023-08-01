13 مرشحاً لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة

أعلنت لجنة الانتخابات باتحاد كرة القدم، أمس، انتهاء فترة الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2023-2027، إذ تقدم لعضوية مجلس الإدارة: هشام الزرعوني «مرشح من نادي الشارقة»، وحمد المزروعي «حتا»، وعمر المهيري «النصر»، ويحيى المطروشي «عجمان»، وحسن الشحي «الوحدة»، وأمل بوشلاخ «مصفوت»، وأحمد المهبوبي «التعاون»، وإبراهيم النمر «الحمرية»، وسالم الشامسي «العربي»، وسيف المنصوري «الظفرة»، بجانب ثلاثة مرشحين من قبل رئيس الاتحاد، هم: عبدالمحسن الدوسري وخلفان بلهول وعبيد الشامسي.

ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في الثامن من الشهر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، بعد فوزه بالمنصب بالتزكية. وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي «لجنة الانتخابات ستجتمع الخميس المقبل لفحص طلبات الترشيح المقدمة، وقد يستدعي أن تزيد فترة الفحص لأكثر من يوم حسب الحاجة لذلك».