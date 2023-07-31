«البيت متوحد» يستضيف بطولة الإمارات لبناء الأجسام في أم القيوين

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الإمارات لبناء الأجسام التي ستُقام يوم 12 أغسطس المقبل قاعة «البيت متوحد» في أم القيوين لتكون مسرحاً لإقامة المنافسات التي من خلالها سيتم اختيار نخبة جديدة من اللاعبين المميزين لضمهم للمنتخب الوطني للرجال والشباب والماسترز، استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أقيم بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد علي عبدالله بن حيدر، وعضوي مجلس الإدارة رئيس لجنتي المسابقات والمنتخبات أحمد جوهر، ورئيس اللجنة الفنية محمد شاهين الحوسني، وبطل العالم الماس البلوشي.

بدوره كشف مدير البطولة أحمد جوهر عن أن البطولة ستشهد أيضاً إقامة معرض يضم عدداً من المطاعم المتخصصة بتقديم الوجبات الرياضية الصحية التخصصية، إضافة إلى معرض ستقوم من خلاله عدد من شركات مستلزمات رياضة بناء الأجسام.