«نيشنس برايد» يحلق بشعار «غودولفين» في «غروسر دالماير برايس» الألماني

انتزع الجواد «نيشنس برايد» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «غروسر دالماير برايس» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر عشبي، الذي جرى أمس على مضمار «ميونيخ» الألماني العريق.

وأضاف «نيشنس برايد» في ظهوره الأول في السباقات الألمانية، انتصاره الثاني على صعيد سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد تتويجه الموسم الماضي بلقب «سراتوغا ديربي» الأميركي الشهير.

ونجح الفارس وليام بيوك في قيادة الجواد «نيشنس برايد» للقب على الصدارة مبكراً خلال المراحل الأولى للسباق، والحفاظ على وتيرة ثابتة طوال مراحل السباق، قبل إطلاق العنان للجواد مع دخول المنعطف الأخير، والابتعاد عن ملاحقيه نحو قطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و15 ثانية وجزأين من الثانية، متفوقاً بفارق بلغ ثلاثة أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد الألماني «فانتاستيك موون» بقيادة الفارس رينيه بيشوليك وإشراف المدرب فراو شتاينبرغ، وحل ثالثاً الجواد الفرنسي «سكاليتي» بقيادة الفارس أنطونيو أوراني وإشراف المدرب جي رينير.