المدافع الصربي أوروش فيتاس ينظم إلى «الصقور»

تعاقدت شركة كرة القدم بنادي الإمارات مع المدافع الصربي أوروش فيتاس ليمثل الفريق في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة ثاني سالم الشحي، ومدير الفريق الأول هادف سيف.

وسبق للاعب الجديد تمثيل منتخب صربيا تحت 21 سنة، ونادي جيبلير البلجيكي، وارتيش الكازاخساتني، وبارتيزان الصربي، والقادسية السعودي. وتضم قائمة أجانب فريق الإمارات حالياً اللاعبين: الليبي السنوسي الهادي، والبرازيلي ديغو أكوستا، والكاميروني فرانك، والصربي أوروش فيتاس.