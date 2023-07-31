الوحدة يواجه شباب بلوزداد وينتظر هدية من الرجاء

يأمل فريق الوحدة في تجاوز عقبة منافسه شباب بلوزداد الجزائري بالفوز في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في الساعة 05:00 من عصر اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

وينتظر فريق الوحدة تلقي هدية من فريق الرجاء المغربي، من خلال فوزه على الكويت الكويتي، ليضمن تأهله للدور الثاني رسمياً.

ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة أهداف، بالتساوي مع الرجاء المغربي بالعدد ذاته من النقاط، بينما يتذيل كل من شباب بلوزداد والكويت الكويتي الترتيب من دون رصيد من النقاط. وعلى الورق، تبدو حظوظ الفريقين متساوية، لكن الدافعية الكبيرة للاعبي «العنابي»، ورغبتهم في حسم بطاقة التأهل مبكراً، وتفادي الدخول في حسابات معقدة، ستزيد من عزيمة اللاعبين، خصوصاً مع إدراكهم أن لقاء الجولة الأخيرة سيكون أمام الرجاء المغربي، وهو أحد أصعب فرق المجموعة. وأظهر لاعبو «أصحاب السعادة» مستوى جيداً في الجولة الماضية أمام الكويت الكويتي الذي كسبوه بهدفين لهدف، إذ تغلب فيه الفريق على الصعوبات البدنية بتكتيك اعتمد فيه مدرب الفريق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على الاحتفاظ بالكرة أكثر، بينما أحرز الثاني سهيل المنصوري والبرازيلي جواو بيدرو هدفين من جملة فنية رائعة، عكست مستوى تطور الفريق. وسيكون ممثل الإمارات في البطولة مطالباً بالتركيز في الدقائق الأولى من اللقاء بشكل أكبر لتفادي استقبال أي هدف، إذ يعتمد منافسه على أسلوب المباغتة مع انطلاقة اللقاء، وهو ما سيتوجب على المدرب موسيماني ضرورة حث اللاعبين على التركيز أكثر، وعدم إعطاء منافسه فرصة تشكيل الهجمات على مرمى الحارس محمد الشامسي.

ومن غير المتوقع أن تشهد تشكيلة الفريق تغييرات، إذ سيدخل «العنابي» بالقائمة نفسها التي خاضت بداية اللقاء الماضي أمام الفريق الكويتي، خصوصاً مع حصول اللاعبين الأساسيين على راحة عقب استبدالهم في تلك المباراة.

ترتيب المجموعة

الوحدة 3 نقاط

الرجاء 3 نقاط

شباب بلوزداد 0

الكويت 0