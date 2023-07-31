أنطاليا سبور يوافق على انتقال فرناندو إلى الجزيرة

أكدت وسائل إعلام تركية أن نادي أنطاليا سبور وافق على انتقال البرازيلي فرناندو لوكاس مارتينز إلى الجزيرة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة «التركا أونلاين» أن نادي الجزيرة توصل إلى اتفاق مع نظيره التركي على كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، إذ ينتهي عقده مع أنطاليا في يونيو 2024، ولكن النادي التركي وافق على رحيله قبل نهاية عقده.

وأضافت أن فرناندو سيغادر تركيا اليوم لإجراء الفحص الطبي واستكمال إجراءات انضمامه إلى الجزيرة بعقد يمتد إلى موسمين حتى 2025.

وأشارت إلى أن نادي أنطاليا تخلص من عبء الراتب الكبير الذي يحصل عليه لاعب الوسط البرازيلي الذي يبلغ مليوني يورو، إلى جانب حصول النادي التركي على 1.5 مليون يورو قيمة الصفقة.

وسيحل فرناندو مارتينز بدلاً من الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، إذ يلعب الدولي البرازيلي الذي شارك في ثماني مباريات مع «السامبا» في خط الوسط، وبدأ مسيرته مع فريق غريميو في 2010 وفي 2013 خاض تجربته الاحترافية الأولى بانتقاله إلى شاختار الأوكراني مقابل 11 مليون يورو، ثم انضم إلى سامبدوريا الإيطالي في 2015 مقابل ثمانية ملايين يورو، بينما تعاقد سبارتاك موسكو معه في 2016 مقابل 12.5 مليون يورو.

وحصل غوان بكين الصيني على خدمات على سبيل الإعارة في 2019 مقابل 5.4 ملايين يورو قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى النادي الصيني في 2020 مقابل 9.6 ملايين يورو، وأخيراً انتقل في صفقة انتقال حر إلى أنطاليا التركي في 2022.

من جهة أخرى أعلنت شركة الكرة بنادي الجزيرة عن تعاقدها مع المدافع الهولندي كريم رقيق، ليصبح ثالث اللاعبين الأجانب في «فخر أبوظبي».

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها أكملت إجراءات التعاقد مع رقيق، ليضم الفريق في صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب هم الإسباني أليخاندرو بوزيلو والكونغولي نيسكينز كيبانو وأخيراً الهولندي كريم رقيق، بعدما استغنى «فخر أبوظبي» عن المغربي أشرف بن شرقي والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو والصربي ميلوش كوسانوفيتش، بينما اقترب النادي من ضم البرازيلي فرناندو مارتينز.

في المقابل ذكرت وسائل إعلام بلجيكية وفرنسية أن الجزيرة دخل في مفاوضات مع نادي ستاندارد ليغ لضم القبرصي كونستانتينوس لايفيس، كما قدم عرضاً لنادي ليون لضم الكاميروني كارل إيكامبي.