بشرى سارّة لمشجعي برشلونة: بـ 10 آلاف يورو فقط يمكن دفنك في الملعب بعد وفاتك !

أعلن نادي برشلونة الإسباني مشروعا يتيح لمشجعيه الاحتفاظ برماد رفاتهم بعد الوفاة داخل ملعب "كامب نو"، مقابل مبالغ تصل إلى 10 آلاف يورو للحصول على مكان دائم، وفقا لما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء.

ويحمل المشروع اسم "نصب برشلونة التذكاري"، ويتضمن إنشاء 26 ألف حجرة مخصصة لحفظ أوعية رماد الرفات، ضمن أعمال تجديد الملعب، إلى جانب تخصيص مساحات للوحات تذكارية تحمل أسماء المشجعين ورسائل من ذويهم.

وذكرت "الغارديان" أن الأسعار تبدأ من 2490 يورو مقابل الاحتفاظ بالرماد لمدة 10 سنوات، وترتفع إلى نحو 6 آلاف يورو لمدة 50 عاما، مع رسوم صيانة سنوية تبلغ 70 يورو.

وأضافت الصحيفة أن الحصول على مكان دائم يكلف 10 آلاف يورو، فيما تبلغ تكلفة اللوحة التذكارية الإضافية 490 يورو.

وفي المقابل، يعرض الموقع الرسمي للمشروع خيارات حجز تمتد إلى 10 و25 و50 عاما، بأسعار تبدأ من 2490 و4990 و5990 يورو على التوالي، دون إدراج خيار دائم ضمن فترات الحجز المعلنة.

وخلال تقديم المشروع، روت ماريا إيلينا فورت، نائبة رئيس برشلونة للشؤون المؤسسية، حكاية عن جدها الذي تمنى أن يُدفن بالقرب من ملعب النادي حتى يتمكن من سماع هتافات الجماهير عند تسجيل الأهداف بعد وفاته.

ونقلت "الغارديان" عن فورت قولها إن كثيرا من مشجعي برشلونة يتشاركون هذه الأمنية، وهو ما يسعى المشروع الجديد إلى تحقيقه.

وصمم المهندس المعماري كيكي مونتويا المساحة التذكارية، التي ستضم 4 ساحات مضاءة وجدارا زجاجيا للوحات التذكارية، فضلا عن جداريات تستعرض أبرز محطات تاريخ برشلونة الممتد لأكثر من 125 عاما.

وستُحفظ أوعية رماد الرفات خلف هذه الجداريات، داخل مساحة تبلغ نحو 1500 متر مربع في المدرج الشمالي لملعب كامب نو، بالقرب من أرضية الملعب.

وسيكون للمكان مدخل مستقل يمكن الوصول إليه خارج أوقات المباريات، إلى جانب إمكانية دخوله من البوابة رقم 35 خلال المباريات.

وبحسب الموقع الرسمي للمشروع، من المقرر افتتاح المرحلة الأولى أواخر عام 2027، والثانية منتصف عام 2028، بينما يستطيع المشجعون حجز أماكنهم مسبقا، سواء كانوا أعضاء في النادي أم لا.

وأفادت "الغارديان" بأن أكثر من ألف مشجع حجزوا أماكن بالفعل في المشروع، الذي يُتوقع أن تسهم إيراداته في تمويل أعمال تجديد كامب نو.

ويأتي المشروع في وقت يواصل فيه برشلونة تحديث ملعبه الذي افتتح عام 1957، لزيادة سعته إلى نحو 105 آلاف متفرج، وسط ارتفاع تكلفة التجديدات إلى ما يقارب ملياري يورو، وفقا للصحيفة البريطانية.

وسبق لأندية إسبانية أخرى، بينها أتلتيكو مدريد وريال بيتيس وإسبانيول، تخصيص مساحات تذكارية لحفظ رماد رفات مشجعيها داخل ملاعبها، لكن مشروع برشلونة سيكون الأكبر من نوعه في إسبانيا.