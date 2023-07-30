الشارقة يفوز على البطائح في رابعة تجاربه الودية بالنمسا

فاز فريق الشارقة على نظيره البطائح بهدف نظيف، سجله المحترف البرازيلي لوان بيريرا خلال المواجهة الودية التي جمعتهما أول من أمس، خلال المعسكر الخارجي الحالي للفريق في النمسا، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2023 -2024، وتمهيداً لانطلاقة دوري أدنوك للمحترفين، علماً أن الشارقة يستهل مشواره في الدوري بلقاء فريق اتحاد كلباء ضمن الجولة الأولى.

وتعد مباراة البطائح رابع مباراة ودية يخوضها الشارقة خلال معسكره الحالي الذي يستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، فيما كان الشارقة قد بدأ معسكره الحالي في النمسا في العاشر من الشهر الجاري.

ويسعى الجهاز الفني للفريق الشرقاوي، بقيادة المدرب الروماني كوزمين، خلال هذه المباريات الودية للاطمئنان على جاهزية اللاعبين من الجوانب كافة، فنياً وبدنياً وذهنياً.

من جانب آخر، أعلن نادي الشارقة على موقعه الرسمي أن رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، زار معسكر الفريق في النمسا، والتقى اللاعبين.