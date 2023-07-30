«حُكم» ينتزع لقب «كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» البريطاني

انتزع الجواد «حُكم» بشعار «شادويل»، وإشراف المدرب أوين بوروز، لقب سباق «كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2400 متر عشبي، الذي جرى أمس، على مضمار «آسكوت» البريطاني العريق.

وتسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، عقب نهاية الشوط الرئيس، جائزة فوز الجواد «حُكم» بحضور الشيخ مكتوم بن ماجد آل مكتوم.

وأضاف «حُكم» الانتصار العاشر في مسيرته، والثاني له على صعيد سباقات «جروب1»، بعد تتويجه الموسم الماضي بلقب سباق «كورونيشن كب» على مضمار «إبسوم».

وواصلت الخيول الإماراتية تألقها على مضمار «آسكوت»، بحصدها لثلاثة انتصارات، إذ بجانب فوز «حُكم» بالشوط الرئيس، نجح الجواد «روزاليون» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب ريتشارد هانان، في تحقيق ثاني الانتصارات الإماراتية، بفوزه في سباق «بات إيدري ستيكس» الذي جرى في الشوط السادس، وخصص لخيول فئة «القوائم» لمسافة 1400 متر عشبي، قبل أن يحقق «غالي» المملوك لـ«غودولفين»، وبإشراف المدرب سعيد بن سرور، الانتصار الثالث، بفوزه بلقب الشوط السابع «بيتفريد هانديكاب» الذي جرى لمسافة 1600 متر.

وعرف الفارس جيم كراولي كيفية الحفاظ على قدرات الجواد «حُكم» خلال المراحل الأولى من الشوط الرئيس «كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، والبقاء على مقربة من كوكبة خيول الصدارة، قبل إطلاق العنان له في 300 متر الأخيرة، والدخول في منافسة محتدمة مع ممثل السعودية الجواد «ويست أوفر»، قبل أن يتمكن جواد «شادويل» من انتزاع الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و33 ثانية و95 جزءاً من الثانية، بفارق «الرأس القصير» عن «ويست اوفر» بشعار مزرعة «جدومونت»، وبإشراف المدرب رالف باكيت، والذي قاده الفارس روب هومبي للمركز الثاني، وحل ثالثاً «كينغ أوف ستيل» بإشراف المدرب روجير فاريان وقيادة الفارس كيفن ستوت.