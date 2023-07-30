منتخب الجودو إلى الكونغو للمشاركة في الدورة الفرانكوفونية

تتجه بعثة المنتخب الوطني للجودو، اليوم، إلى الكونغو للمشاركة في النسخة التاسعة من دورة الألعاب الفرانكوفونية التاسعة، المقامة في الكونغو، حتى السادس من أغسطس المقبل.

وتأتي مشاركة منتخب الجودو الشاب ضمن البعثة الرسمية لرياضة الإمارات، ويمثله ثلاثة لاعبين، هم: خالد وليد في وزن تحت 66 كغم، وسعيد النقبي (تحت 73 كغم)، ومنصور عبدالرحمن (فوق 100 كغم)، كما تضم البعثة المدرب الياباني اشيدو كوكي، والإداري شعبان السيد المدير الفني للاتحاد.

وحث رئيس اتحاد الإمارات للجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، البعثة على المشاركة الإيجابية في الدورة، التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.