«غولف الإمارات» يتقدم إلى المركز الرابع.. وسكيك خامساً في البطولة العربية

حافظ المنتخب المغربي على صدارته للجولة الثانية وقبل الجولة الثالثة والأخيرة للبطولة للبطولة العربية 42 لرجال الغولف التي يحتضنها ملعب كازا جرين للغولف بمدينة الدار البيضاء المغربية، وشهدت مشاركة 13 دولة عربية مثلها أكثر من 50 لاعباً الأبرز بوطننا العربي، وتنظمها وتستضيفها الجامعة الملكية المغربية تحت إشراف الاتحاد العربي للغولف.

وجاء تصدر أسود الأطلسي بمجموع 424 ضربة (8 ضربات) تحت المعدل، وتقدم المنتخب المصري إلى المركز الثاني بمجموع 432 ضربة، والمنتخب التونسي ثالثاً بمجموع 449 ضربة (17 ضربة) فوق المعدل، فيما حل منتخب الإمارات رابعاً بمجموع 457 ضربة (25 ضربة) فوق المعدل، والمنتخب القطري خامساً بمجموع 464 ضربة (32 ضربة) فوق المعدل.

وحافظ لاعب المنتخب الوطني أحمد سكيك على مركزه الخامس بمجموع 143 ضربة بمنافسات الفردي، بفارق ثلاث ضربات عن المتصدر سفيان الهماني بـ140 ضربة، وحل ثانياً المصري عيسى أبوالعلا (141 ضربة)، والثالث زميله المصري دين نعيم (142 ضربة)، والرابع البحريني دويو خليفة (142 ضربة)، واحتل لاعب منتخبنا خالد يوسف المركز التاسع (146 ضربة)، والشابان راشد العمادي ومحمد سكيك 168 و170 ضربة، ووفق نظام بطولات الغولف، تحتسب أفضل نتائج ثلاثة لاعبين من الفريق الذي يتكون من أربعة لاعبين.