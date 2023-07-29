نجم «غودولفين» الجواد «أديار» يعتزل عالم السباقات

أعلن فريق «غودولفين» العالمي على موقعه الرسمي، اعتزال الجواد «أديار» عالم السباقات، بعد مسيرة استثنائية للجواد البالغ خمس سنوات نجح خلالها في أن يصبح في عام 2021 ثاني فائز بشعار «غودولفين» بلقب «الديربي الإنجليزي» بعد الأسطورة «مسار» في نسخة 2018، إلى جانب كون «أديار» أول حصان بـ«الشعار الأزرق» يضيف لقب «كينغ جورج وكوين إليزابيث ستيكس» للفئة الأولى في العام ذاته الذي توج فيه بـ«الديربي»، منذ أن فعل ذلك جده «غاليلو» قبل 20 عاماً.

وافتتح «أديار» المنحدر من نسل الفحل «فرانكل» مسيرته عام 2020، حيث سجل انتصاراً واحداً في عمر سنتين، قبل أن ينطلق بقيادة الفارس أدام كيربي في نسخة 2021 من سباق «كازو ديربي» للفئة الأولى ويحسم لقب «الديربي الإنجليزي»، ويُتبعه في الشهر ذاته بلقب سباق «كينغ جورج وكوين إليزابيث ستيكس» على مضمار «آسكوت» البريطاني العريق.

وعلق شارلي آبلبي الذي أشرف على تدريب «أديار» بقوله: «كان تدريبه أمراً رائعاً وممتعاً، وسنفتقده بشدة في إسطبلات (مولتون بادوكس)، لكننا سنراقب مشواره في مزارع الإنتاج، ولدينا ثقة كبيرة بنجاحه بشكل باهر في مشواره الجديد».