الطائي السعودي يهزم اتحاد كلباء في معسكر سلوفينيا

فاز الطائي السعودي على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما في المعسكر الخارجي في سلوفينيا، إذ يستعد اتحاد كلباء لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين. وفي سياق متصل تفقد رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، بعثة فريق اتحاد كلباء ضمن متابعته أندية الشارقة في المعسكرات الخارجية استعداداً للموسم الجديد 2023-2024، بحضور عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي عبدالله سلطان الحمادي، مشيداً بمردود فريق العمل، وحثهم على بذل المزيد من العطاء خلال ما تبقى من المعسكر.