الصفقات الجديدة تقود بني ياس للفوز على غالانتا السلوفاكي برباعية نظيفة

سجل الوافدان الجديدان لصفوف فريق بني ياس، الألباني تاولانت سيفيري والفرنسي يوسف نياكاتي ثلاثة من أصل أربعة أهداف نظيفة، انتهت عليها المباراة الودية أمام فريق غالانتا السلوفاكي، مساء أول من أمس، ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه «السماوي» في المجر، تحضيراً للموسم الكروي الجديد.

وطمأن تألق الثنائي في المباراة الودية جماهير الفريق على الصفقات الجديدة، خاصة أن «السماوي» لم يوفق في السنوات الماضية في العديد من الصفقات الأجنبية، لكن الثنائي الجديد أثبت بالفعل قدرته وتأقلمه مع بقية اللاعبين، وينتظر منهما المزيد في الموسم الجديد الذي يأمل فيه الفريق ظهوراً مختلفاً، بعكس موسمه الماضي الذي كافح فيه من أجل ضمان البقاء.

واحتاج الفرنسي يوسف نياكاتي إلى 13 دقيقة فقط ليضع بصمته بتسجيل الهدف الأول في شباك غالانتا السلوفاكي، وأضاف زميله الألباني سيفيري الهدف الثاني في الدقيقة 17، وعاد اللاعب

ذاته وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 21، فيما اختتم الرباعية محمد المنهالي في الدقيقة 35.

وكان النادي قد تعاقد مع الفرنسي يوسف نياكاتي في صفقة انتقال حر، الذي سجل 36 هدفاً خلال مشواره مع الوحدة والاتحاد والاتفاق السعودي قبل الانتقال لصفوف «السماوي»، بينما في المقابل ضم تاولانت سيفيري قادماً من فورسكلا بولتافا الأوكراني، وسجل منذ بداية مسيرته 62 هدفاً، وصنع 23.

يذكر أن بني ياس كان قد خاض ثلاث مباريات ودية، خسر الأولى بهدف نظيف على يد زلاتي السلوفاكي، وفاز في التجربة الثانية أمام فيلس فيسوبريم المجري بهدفين لهدف، بينما تعادل سلبياً في التجربة الثالثة أمام فريق إيتو غيوري المجري، فيما يختتم معسكره غداً بلقاء الغرافة القطري في الساعة 07:00 بتوقيت الإمارات.