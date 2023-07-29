خورفكان يخسر ودية «الأخدود» في مصر

خسر الفريق الأول لنادي خورفكان أمام فريق الأخدود السعودي بهدفين نظيفين، في المباراة التي خاضها «النسور» في المعسكر الخارجي الذي يقيمه في مصر استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة الودية الثالثة للفريق. وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم، سليمان النقبي، في تصريحات صحافية أن خطة الإعداد تسير بصورة طيبة، وكما هو مقرر لها، وأن الفريق سيلعب مباريات ودية في المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد التي ستكون في الإمارات، معرباً عن سعادته للروح الرياضية العالية للاعبين خلال الوحدات التدريبية التي ينفذها الجهاز الفني بقيادة المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، وطاقم الجهازين الفني والبدني.