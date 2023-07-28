النصر يتعاقد مع الإيطالي مانولو غابياديني بـ 12 مليون درهم

كشف الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو الخبير في انتقالات اللاعبين والمدربين، عن تعاقد نادي النصر الإماراتي مع مواطنه مانولو غابياديني (31 عاما)، قادماً من سامبدوريا، بعقد يمتد لثلاثة سنوات، وبقيمة مالية للعقد تصل إلى ثلاثة ملايين يورو (12.16 مليون درهم).

وأكد دي مارزيو، في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن غابياديني الذي سبق له اللعب لأندية عدة في "الكالتشيو" أبرزها "يوفنتوس" و"نابولي" بجانب تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي مع "ساوثهامبتون"، غادر "سامبدوريا"، متجهاً إلى دبي للانتهاء من الفحوصات الطبية وإجراءات توقيع العقد.

ويذكر أن مسيرة غابياديني الاحترافية تعود في بداياتها إلى العام 2009 مع نادي أتلانتا، قبل أن ينضم إلى "يوفنتوس" موسم 2012-2013 وإعارته في الموسم ذاته لفريق "بولونيا"، ومن ثم المغادرة إلى "سامبدوريا" في تجربة أولى امتدت بين عامي 2013 و2015، واتبعها بالتعاقد مع "نابولي" حتى 2017، ليغادر الدوري الإيطالي في تجربة احترافية مع "ساوثهامبتون" بين عامي 2017 و2019، قبل العودة إلى "سامبدوريا" في ولاية ثانية خاض على أثرها 120 مباراة مسجلاً على مدارها 30 هدفاً