«أبستارت» يطارد لقب كأس الوثبة في لندن

يستضيف مضمار شيبستو في العاصمة الإنجليزية لندن، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف صفر إلى 75، تحت مظلة النسخة الـ15 لمهرجان «سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».

ويتنافس على لقب السباق البالغة جائزته 4000 جنيه إسترليني، 10 من نخبة الخيول في بريطانيا، أبرزها الجواد «أبستارت كرو» لمالكته ليندا ريفز، بإشراف جيمس اوين، بطل المدربين خمس مرات، والذي يسعى لمواصلة عروضه الجيدة، حيث سبق له الفوز ثلاث مرات، ويطارد اللقب الرابع (سوبر هاتريك). ومن أبرز المشاركين في السباق الفرس «لجين» لجون اليوت، وتريزا كينسي، بإشراف فيليب كولنجتون، وهي صاحبة التصنيف البالغ 75 رطلاً، و«بارمير انجل» صاحب التصنيف البالغ 73، للمالكة والمدربة مسز دي توماس، إلى جانب «جاهز» الذي حل ثانياً خلف رفيق اسطبله «أبستارت كرو» في برايتون، ويبلغ تصنيفه 67.