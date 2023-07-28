المنتخب في المجموعة الثامنة بتصفيات «مونديال 2026» و«آسيا 2027»

أوقعت قرعة الدور الثاني في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 التي سحبت أمس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات البحرين و«اليمن أوسيرلانكا» وفيتنام و«نيبال أو لاوس»، في حين يدشن المنتخب اليوم معسكر إعداد خارجي في النمسا يمتد حتى 10 من الشهر المقبل ضمن تحضيراته للاستحقاقات الخارجية أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر في يناير المقبل بجانب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 إذ اختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو 26 لاعباً في القائمة الجديدة.

ومن المقرر أن يلتحق اللاعبون المختارون في قائمة المنتخب بمعسكر المنتخب من معسكرات فرقهم مباشرة اعتباراً من اليوم تمهيداً لبدء التدريبات اعتباراً من الغد، وستواصل بشكل يومي وفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب فإن الأبيض لن يخوض أي مباراة ودية خلال فترة المعسكر الخارجي في النمسا وسيكتفي المدرب بينتو بالتدريبات اليومية فقط.

ويعد المعسكر الأول للمنتخب فرصة للجهاز الفني للتعرف على لاعبي المنتخب عن قرب خصوصاً أنها ستكون المرة الأولى التي سيلتقي فيها المدرب الجديد بينتو باللاعبين عقب إعلان اختياره قائمة المنتخب التي تعد الأولى في عهده.

ويعد المعسكر الأول للمنتخب الوطني في عهد مدربه الجديد البرتغالي باولو بينتو الذي تعاقد معه اتحاد الكرة في التاسع من الشهر الجاري بعقد لمدة ثلاث سنوات حتى 2026 بهدف توفير نوع من الاستقرار الفني للمنتخب الذي شهد خلال الخمس سنوات الأخيرة منذ 2017 تعاقب سبعة مدربين على تدريبه هم الأرجنتيني إدغار باوزا والإيطالي ألبرتو زاكيروني والهولندي فان بيرت مارفيك الذي تولى تدريب المنتخب مرتين وكذلك المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش ثم الكولومبي بينتو، خلفه مجدداً مارفيك وجاء بعده الأرجنتيني رودلفو أروابارينا قبل أن يتم التعاقد أخيراً مع باولو بينتو.

وحرص المدرب بينتو على القيام أخيراً بزيارات لعدد من معسكرات الأندية في أوروبا تحضيراً للموسم الجديد 2023-2024 وذلك للوقوف على مستويات اللاعبين الذين تم اختيارهم أخيراً في القائمة التي ضمت 26 لاعباً.

وضمت قائمة المنتخب اللاعبين: خالد عيسى وعلي خصيف وعادل الحوسني ووليد عباس وشاهين عبدالرحمن وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وعبدالسلام محمد ويوسف المهيري والحسن صالح وعبدالله إدريس وعبدالرحمن صالح وبندر الأحبابي وخالد الظنحاني وعلي سالمين ويحيى نادر وبلال يوسف وماجد راشد وأحمد برمان وماجد سرور وفابيو دي ليما ويحيى الغساني وعلي صالح وكايو كانيدو وعلي مبخوت وأحمد عامر.

• الأبيض لن يخوض أي مباراة ودية خلال فترة المعسكر الخارجي في النمسا.