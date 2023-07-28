«فقيد الوطن» نقل الوحدة من الظل إلى «العالمية»

تحوّل نادي الوحدة خلال فترة رئاسة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية أمس، من الظل إلى ناد نموذجي ومنافس حقيقي على الألقاب المحلية، وقاد مسيرة تطوير كبيرة في النادي كان التركيز فيها على البناء الصحيح للاعب كرة القدم، كما شهدت منشآت النادي تطوراً أيضاً، بينما وصل الفريق إلى العالمية بمشاركته في مونديال الأندية في نسخة 2010.

وكان الفقيد الراحل قد رفع شعار «البناء الصحيح للاعب كرة القدم» وظل متابعاً للعمل في الأكاديمية باستمرار ويركز دائماً على تطوير مستوى الفرق من خلال اتباع أسلوب علمي واضح نابع من الاستراتيجية المنهجية لأفكاره، واهتم كثيراً بالأكاديمية لإيمانه بالدور الكبير الذي تقوم به في دعم صفوف الفريق الأول سنوياً بلاعبين على كفاءة عالية.

وتالياً أبرز المحطات والإنجازات التي تحققت في رئاسة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان لنادي الوحدة: