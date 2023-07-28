«الصقور» يتعادل مع العربي.. ويختتم معسكره أمام الاتفاق

تعادل فريق الإمارات مع العربي السعودي 2-2 في المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس، ضمن معسكر «الصقور» في تركيا استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وسجل هدفي «الصقور» المحترف الليبي السنوسي الهادي.

وأعلن نادي الإمارات أن الفريق سيواجه الاتفاق السعودي في مباراته الودية الأخيرة في 31 يوليو الجاري.

من جهته، قال مشرف عام الفريق الأول ورئيس البعثة عبدالله العاجل: «المباراة جاءت جيدة من ناحية المستوى التصاعدي استكمالاً للمباراتين السابقتين وحرص من خلالها المدرب على مشاركة معظم اللاعبين للفائدة الفنية». يذكر أن فريق «الصقور» كسب أولى مبارياته الودية في معسكر تركيا، عندما فاز على العدالة السعودي 3-2، ثم تعادل مع المنتخب الإيراني الأولمبي 1-1.