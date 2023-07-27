دي بور: جئت إلى الجزيرة للفوز بالألقاب

أكد المدرب الهولندي فرانك دي بور أن طموحاته مع الجزيرة هي الفوز بالألقاب، مشدداً على أن «فخر أبوظبي» فريق كبير وهدفه دائماً المنافسة على البطولات، بينما أشار في الوقت نفسه إلى أن ذلك لن يكون سهلاً ويحتاج إلى عمل كبير، خصوصاً مع المنافسة القوية مع العديد من الأندية الطامحة للفوز أيضاً بالألقاب.

وقال دي بور في مقطع فيديو نشره نادي الجزيرة على حسابه الرسمي في «تويتر» رداً على أسئلة جمهور النادي: «أطمح إلى تحقيق الألقاب، لأن النادي ملزم بالمنافسة على جميع البطولات، ونريد تحقيق أكبر قدر من البطولات، وأنا منبهر بالعديد من لاعبي الفريق الحاليين».

وأضاف: «علينا أن نكون واقعيين لأنه لن يحقق الفريق الفوز بلقبي الدوري والكأس في كل موسم، وعلينا أن نقدم كرة قدم ممتعة، وأنا كمدرب أحب ذلك، ولكن بالتأكيد نرغب في تحقيق الانتصارات».

ورداً على سؤال عن انطباعه عن التدريب في الدولة، قال: «من الصعب الحكم حالياً، لذلك جئت إلى الإمارات مرتين، هي دولة رائعة، بينما قضيت حالياً أسبوعاً واحداً في أبوظبي قبل السفر إلى المعسكر الخارجي، وبشكل عام كل شيء جميل، والاستقبال أكثر من رائع».

وتحدث عن رأيه في أبرز لاعبي الجزيرة، وقال: «جئت إلى هنا من دون تحضير وشاهدت بعض مباريات الفريق في الموسم الماضي، ولكن بالتأكيد علي مبخوت لاعب رائع، وكذلك عبدالله رمضان الذي يعد لاعباً موهوباً يتميز بلعب كرة القدم السهلة، وتمرير الكرات القصيرة والطويلة بمهارة، والأمر نفسه بالنسبة لخلفان مبارك الذي لم يشارك في الموسم الماضي بسبب الإصابة، ومبارك بني زامه أعجبني مستواه في مركز الظهير الأيمن، خصوصاً مع إصابة زايد سلطان. وبشكل عام أستطيع ذكر العديد من اللاعبين».

وتابع: «تعاقدنا مع أليخاندر وكيبانو وأتوقع أنهما يقدمان إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد».

أما بالنسبة إلى طريقة اللعب واعتماده على الاستحواذ على الكرة، فقال: «لقد تولى تدريب الجزيرة العديد من المدربين الهولنديين، لذلك أصبح من شخصية الفريق الاعتماد على الاستحواذ على الكرة، ولكن من المهم أيضاً أن نصنع الفرص ونحرز الأهداف، لذلك يجب علينا أن نتطور ونقدم كرة القدم التي نحبها، إلى جانب تحقيق الانتصارات».

وعن رسالته إلى الجمهور، قال: «سنقدم كل ما لدينا ونحاول أن نجعل الفريق يقدم مستويات تنال رضا الجمهور، وأنا سعيد بوجودي هنا وأتمنى أن نحقق نتائج رائعة».

وفي المقابل أكد أن محمد العطاس من اللاعبين المهمين في خط الدفاع، وقال: «محمد العطاس توليت تدريبه أكثر من ثلاثة أسابيع وهو لاعب جيد لديه الفرصة للتطور، خصوصاً أنه غاب عن العديد من المباريات في الموسم الماضي بداعي الإصابة، ولديه مهارة عالية ويلعب بشكل جيد في مركز قلب الدفاع، ويعتمد على بناء اللعب وأنا أحب هذه النوعية من اللاعبين».

وعن معرفته بدوري أدنوك للمحترفين، قال: «أمامي الكثير حتى أتعرف على أندية دوري أدنوك للمحترفين، ولكن من خلال متابعتي أعلم أن حارس المرمى يجب أن يكون إماراتياً، وأن (الديربي) أمام الوحدة، وهناك أندية كبيرة مثل العين والنصر وأكثر من فريق ينافس على اللقب، لذلك لن يكون من السهل أن نحقق اللقب، لأن جميع الأندية تسعى إلى الحصول على درع الدوري».

وأكد حماسه لمواجهة الوحدة، وقال: «متحمس جداً لمواجهة الوحدة في (الديربي) في الجولة الثانية من الدوري. لقد لعبت العديد من (الديربيات) مثل أياكس أمام فينورد، وبرشلونة مع ريال مدريد، وهي كلاسيكو، وبرشلونة ضد إسبانيول، وفنربخشة مع غلطة سراي، ورينجرز مع سيلتك، لذلك فهي مباراة مهمة وجماهيرية أتمنى أن نقدم خلالها مستوى جيداً ونحقق الفوز».

وختم تصريحاته بالرد على سؤال عن أبرز اللاعبين الذين تولى تدريبهم، فقال: «دربت العديد من اللاعبين الجيدين، منهم على سبيل المثال لويس سواريز، ولكنني دربته لمدة ثلاثة أسابيع فقط، ولذلك لا أعتبر أنني قمت بذلك، بينما في حال اختياري أفضل لاعب سيكون الدنماركي كريستيان إيركسن، بسبب شخصيته ومهارته كلاعب وتفانيه ليصبح لاعب كرة عظيماً، وأعتقد أنه حقق ذلك بانضمامه حالياً إلى مانشستر يونايتد».