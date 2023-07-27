140 لاعباً في «مهرجان الظفرة» للريشة الطائرة وكرة الطاولة

نظم نادي أبوظبي لألعاب المضرب مهرجان الظفرة المجتمعي للريشة الطائرة وكرة الطاولة، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة تحت 12 و15 و18 سنة.

وتضمنت الفعاليات التي أقيمت بنادي بينونة بمدينة الظنة، تدريب المشاركين على المهارات الفردية، وتطوير مهاراتهم في لعبتي الريشة الطائرة وكرة الطاولة، لتمكينهم من بناء قدراتهم، والارتقاء بإمكاناتهم الفردية.

وأكدت عضو مجلس إدارة النادي مشرفة «الريشة الطائرة»، بشرى محمد النجار، أن الهدف من هذه الفعاليات نشر اللعبة في المجتمع، ولفت الأنظار لأثرها الإيجابي في تعزيز القدرات وتطوير المهارات، وسهولة ممارستها في الأماكن العامة والمغلقة.

وأوضحت أن النادي يتطلع عبر تبني مثل هذه البرامج لتعزيز شعبية اللعبة في أبوظبي من خلال فعاليات مبتكرة وجذابة، ونشرها في أوساط الفئات الشبابية المختلفة من الذكور والإناث، وتطوير القدرات بما يتماشى مع الجهود الرامية لاكتشاف المواهب في الفئات العمرية المختلفة.