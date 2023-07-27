«فخر أبوظبي» يمطر شباك «تي إس في موسبرغ» بـ 16 هدفاً

حقق الجزيرة فوزاً كبيراً على «تي إس في موسبرغ» الألماني (16-0)، في رابعة التجارب الودية التي خاضها الفريق خلال معسكره الخارجي الحالي في ألمانيا.

وسجل أهداف الجزيرة في التجربة الودية، أحمد العطاس وأحمد فوزي ثلاثة أهداف (هاتريك) لكل منهما، ونيسكينز كيبانو، وعبدالله العطاس وبرونو كونسيساو (هدفان لكل منهم)، بينما سجل باقي الأهداف أليخاندرو بوزويلو، وخلفان مبارك، وريتشارد أوكونور، وهناك هدف عكسي سجله لاعب موسبرغ خطأ في مرماه.