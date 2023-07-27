دراج فريق الإمارات يفوز بسباق أورديزيا الإسباني

فاز السويسري مارك هيرشي نجم فريق الإمارات للدراجات الهوائية بلقب سباق أورديزيا كلاسيك في إسبانيا، رغم الظروف الجوية الممطرة.

فيما أحرز زميله الإسباني خوان أيوسو المركز الثالث في السباق ليعتلي اللاعبان منصة التتويج في نهاية السباق.

وقال هيرشي: «أنا سعيد للغاية بهذا النصر.. كان سباقاً صعباً وتساقط الأمطار جعله أصعب.. عملنا بجد كفريق، ولسوء الحظ سقط خوان نحو نهاية السباق لكنه تمكن من الاستمرار ليحصل على مركز على منصة التتويج.. وأثبتنا أننا فريق قوي، وأظن أن باستطاعتنا المنافسة بقوة في طواف سان سيباستيان».

وأضاف: «خضعنا للكثير من التدريبات الشاقة خلال الأشهر الماضية، وانضممنا لمعسكرات تدريب الفرق في أندورا، لذلك من الجيد أن نرى ذلك يؤتي ثماره».