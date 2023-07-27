«أبيض الغولف» يدشن اليوم مشاركته في البطولة العربية

يستهل منتخب الإمارات للغولف اليوم مشاركته في البطولة العربية الـ42 للرجال فئة الهواة، التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء في المغرب، بمشاركة 50 لاعباً يمثلون 13 دولة عربية.

ويضم منتخب الإمارات أربعة لاعبين هم: خالد يوسف وأحمد سكيك وراشد العمادي، ومعهم محمد سكيك لاعب منتخب الشباب الذي حل بديلاً لزميله حسن المشرخ.

واعتمدت اللجنة الفنية والتحكيمية، أمس، أهلية اللاعبين، وتم شرح الأمور الفنية والتنظيمية والتحكيمية للبطولة. وأجريت مراسم القرعة لتحديد مواعيد انطلاق المنافسات، حيث تم توزيع اللاعبين على مجموعات تتكون كل مجموعة من أربعة لاعبين من دول مختلفة.

وأكد الأمين العام للاتحاد رئيس البعثة، خالد الشامسي، جاهزية المنتخب للبطولة، وذلك بعدما خاض اللاعبون مراحل عدة من الإعداد خلال الفترة الماضية.