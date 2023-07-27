«أبوظبي للرياضات البحرية» يوعّي بطرق الوقاية من الغرق

نظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ورش عمل ومحاضرات تثقيفية، لتعزيز التوعية المجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يوافق 25 يوليو من كل عام، وذلك بحضور مسؤولي النادي والمدربين وطلاب المعسكر الصيفي، المقام بمنطقة كاسر الأمواج في أبوظبي.

تضمنت الورش العملية محاضرات توعية وتدريبات عملية، لتعريف الطلاب بطرق الوقاية من الغرق، وتنفيذ الإجراءات السليمة التي تضمن حمايتهم من حوادث الغرق، وتعريفهم بأفضل الوسائل التي تحقق رغباتهم في ممارسة السباحة بأماكن آمنة لا تشكل خطراً على حياتهم.

كما تناولت المحاضرات أهمية الالتزام بالقوانين التي تضمن سلامة الأفراد خلال ممارسة هذه الرياضة، وأهمية السباحة في الأماكن المسموحة، والابتعاد عن المناطق المحظورة، التي قد تشكل خطراً على حياتهم، خاصة مع التأثير الكبير الذي تحدثه حالات الغرق على العائلات والمجتمع.